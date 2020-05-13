На Нижневолжской набережной и Гребном канале временно запретят парковаться

13 Май 2020 2020-05-13T17:01:44+03:00

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Теплая весенняя погода заставила нижегородцев выйти на улицы, несмотря на режим самоизоляции. Особенно популярными местами для прогулок стали набережные – в солнечные дни и вечера там можно увидеть настоящие толпы людей. Чтобы пресечь такие гулянья, городской администрацией принято решение ограничить остановку транспортных средств на Нижневолжской набережной и набережной Гребного канала.

- Временное ограничение вводится с целью пресечения массового скопления жителей и недопущения распространения коронавирусной инфекции, - пояснили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода. – Просим автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ранее сообщалось, что 35% заболевших коронавирусом в Нижегородской области даже не предполагают, где они могли заразиться, а большинство подхватывают заразу от родственников.

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ИСТОЧНИК KP.RU