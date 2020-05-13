На Нижневолжской набережной и Гребном канале временно запретят парковаться
Теплая весенняя погода заставила нижегородцев выйти на улицы, несмотря на режим самоизоляции. Особенно популярными местами для прогулок стали набережные – в солнечные дни и вечера там можно увидеть настоящие толпы людей. Чтобы пресечь такие гулянья, городской администрацией принято решение ограничить остановку транспортных средств на Нижневолжской набережной и набережной Гребного канала.
- Временное ограничение вводится с целью пресечения массового скопления жителей и недопущения распространения коронавирусной инфекции, - пояснили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода. – Просим автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, ранее сообщалось, что 35% заболевших коронавирусом в Нижегородской области даже не предполагают, где они могли заразиться, а большинство подхватывают заразу от родственников.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»