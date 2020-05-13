2020-05-13T16:19:08+03:00
Общество

Аппараты ИВЛ «Авента-М» больше не будут использовать в Нижегородской области

В регионе спишут около 20 таких приборов
Елена КАРАЛ
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В больницах Нижегородской области больше не будут использовать аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М». Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов 13 мая.

По его словам, в нижегородских медучреждениях использовались около 20 таких аппаратов. Теперь все они будут списаны. Пациентов, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких, переведут на другую поддержку.

Аппараты «Авента-М» выпускаются «Уральским приборостроительным заводом». В последнее время с ними произошло два инцидента в больницах Санкт-Петербурга и Москвы, из-за чего погибли пациенты.

Сейчас к аппаратам ИВЛ подключены 49 нижегородцев. Еще 374 человека получают кислородную поддержку.

Напомним, за минувшие сутки в Нижнем Новгороде выявлен 271 новый случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 5358 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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