2020-05-13T14:18:06+03:00
Происшествия

Экс-директор дзержинской школы получила условный срок за хищение бюджетных средств

Она оформляла на работу подставных лиц
Валерия ГРОМОВА
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В Дзержинске суд вынес приговор бывшему директору одной из школ. Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, женщину обвинили в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» уголовного кодекса России.

В ходе расследования было установлено, что за летний период 2018 и 2019 годов она неоднократно оформляла на работу в школу подставных лиц – на должности сторожа, уборщика и других сотрудников образовательного учреждения. А зарплату, которую должна была им выплачивать, забирала себе.

Всего женщина обманным путем похитила свыше 187 тысяч рублей. С занимаемой должности она уволена, - уточнили в СУ СК.

Суд приговорил обвиняемую к наказанию в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока еще не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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