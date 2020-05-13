Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия

13 Май 2020 2020-05-13T13:10:26+03:00

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30.06.2020 года использование карт всех платежных систем со сроком действия 03/2020, 04/2020 и 05/2020.

Карты продлеваются с ограниченным функционалом, их можно использовать только:

· для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия);

· для оплаты товаров в POS-терминалах любого банка с вводом карты в POS-терминал и вводом ПИН.

Автоперевыпуск пластиковых карт по причине окончания срока действия, со сроком 03/2020, 04/2020 и 05/2020, происходит в стандартном порядке.

Подробнее узнать о продуктах и услугах Банка УРАЛСИБ можно по телефону 8-800-250-57-57. С информацией о ближайших банкоматах и платежных терминалах Банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно ознакомитьсяна сайте Банка.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 571 банкомат, 528 платежных терминалов.

ИСТОЧНИК KP.RU