2020-05-13T10:01:09+03:00
Общество

Более 124 тысяч нижегородцев сдали анализы на коронавирус

За последние сутки тестирование прошли более 3,7 тысячи человек
Юлия ИСАЕВА
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124 094 жителя Нижегородской области сдали тесты и проверились на коронавирус. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, средний показатель за последние сутки вырос на 3,1% - до 3 874 человек на 100 тысяч населения.

По абсолютному количеству сделанных тестов наш регион по-прежнему занимает лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе и входит в топ-15 по России.

По словам Глеба Никитина, 12 мая анализы сдали еще 3 747 нижегородцев.

- По количеству тестирований регион давно превзошел установленные нормативы. Это приводит, с одной стороны, к выявлению дополнительных зараженных, с другой, – к быстрой локализации, изоляции таких людей и созданию долгосрочных условий для снижения показателей заболеваемости с дальнейшим выходом на плато, - подчеркнул губернатор.

Также Глеб Никитин подчеркнул, что ближайшие дни станут определяющими, чтобы понять, когда можно будет выходить из режима самоизоляции.

Напомним, 11 мая Президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил о завершении нерабочих дней в стране. Несмотря на это, в Нижегородской области режим самоизоляции было решено продлить. В первую очередь, это обусловлено динамикой заболеваемости коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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