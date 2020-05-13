Профилактика коронавируса у детей: 6 советов врачей

13 Май 2020 2020-05-13T08:25:01+03:00

Риск заражения коронавирусом у детей несколько выше, так как они менее ответственны в отношении многих вопросов

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Новая коронавирусная инфекция продолжает наращивать свой потенциал. Заболевших в нашей стране уже больше двухсот тысяч, и это число продолжает расти. В группе риска теперь находятся не только пожилые люди с хроническими заболеваниями, но и молодое, трудоспособное население. Кроме того, инфекция посягнула на самую уязвимую группу – детей и подростков.

То, что они тяжело переносят любые заболевания, ни для кого не секрет. Детский организм ещё не полностью сформирован, его иммунная система в недостаточном объёме обеспечивает защиту всех органов и систем. Осложняет ситуацию и тот факт, что, на данный момент, против коронавирусной инфекции ещё не разработана вакцина.

Хоть процент заболеваемости детского населения и невысок (в некоторых регионах он составляет 3% от общего числа заболевших), нельзя оставлять этот момент без внимания. Риск заражения коронавирусом у детей несколько выше, так как они менее ответственны в отношении многих вопросов. В частом мытье рук, например. Или постоянном ношении маски. Поэтому основной задачей родителей является как можно более подробно рассказать своим детям об опасности, которая поджидает их на каждом шагу.

На сегодняшний день нет каких-либо специфических мер профилактики для детей и подростков. Главной мерой защиты, в данный момент, была и остаётся самоизоляция. Именно благодаря своевременному введению режима повышенной готовности в нашей стране не повторился американский или итальянский сценарий. Не стоит забывать и об общих мерах профилактики:

1. Регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком.

2. Используйте индивидуальные средства защиты – маску и перчатки.

3. Не выходите на улицу без острой необходимости.

4. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5-2 метра.

5. Не прикасайтесь к лицу грязными руками.

6. Избегайте контактов с другими людьми.

Соблюдая все меры профилактики, вы обеспечите защиту себе и своим детям.

Оставайтесь дома! Будьте здоровы!

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU