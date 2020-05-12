2020-05-12T21:04:24+03:00
Происшествия

Житель Дзержинска отправится в колонию за попытку изнасилования 24-летней женщины

Осужденный и его жертва были знакомы
Анна МИГАЛОВА
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Суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Дзержинска, обвиняемого в покушении на изнасилование своей знакомой. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Установлено, что инцидент произошел ночью 17 января текущего года на улице Черняховского. Осужденный напал на 24-летнюю женщину, с которой познакомился накануне.

- Он повалил ее на землю, несколько раз ударил по голове, а затем волоком потащил в безлюдное место, где попытался изнасиловать, - рассказали в следственном управлении.

Однако потерпевшей каким-то чудом удалось улизнуть от своего обидчика. Раздумывать не стала - сразу обратилась в полицию. Это позволило правоохранительным органам найти несостоявшегося насильника по горячим следам за считанные часы.

В СУ СКР уточнили, что в ходе предварительного расследования дзержинец признался, что пытался изнасиловать молодую женщину в подворотне. После этого его заключили под стражу.

В итоге по судебному решению мужчина отправится в колонию строгого режима, где должен провести два года и шесть месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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