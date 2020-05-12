2020-05-12T16:01:03+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде продезинфицировали девять тысяч жилых домов

Особое внимание уделялось обработке входных групп, почтовых ящиков и кнопок лифтов
Анастасия НАЗАРОВА
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Девять тысяч жилых домов было продезинфицировано в Нижнем Новгороде с 4 по 10 мая. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, особое внимание уделялось обработке входных групп, почтовых ящиков, лестничных поручней и кнопок лифтов.

Добавим, что в целом по состоянию на 12 мая во всех восьми районах приволжской столицы было проведено более 227,9 тысячи обработок мест общего пользования в МКД.

Напомним, коммунальщики дезинфицируют дома и улицы областного центра каждый день.

КОНКРЕТНО

Телефоны для справок по дезинфекции подъездов в Нижнем Новгороде:

Автозавод - 295 73 56;

Канавино - 268 10 00 (круглосуточно);

Ленинский район - 258 07 50;

Московский район - 268 10 00 (круглосуточно);

Нижегородский район - 268 10 00 (круглосуточно);

Приокский район - 268 10 00 (круглосуточно);

Советский район - 468 88 02 (по будням с 9.00 до 12.00);

Сормово - 222 34 96.

КСТАТИ

По данным на 12 мая, количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за пять тысяч человек. Только за минувшие сутки смертельно опасная инфекция была выявлена у 354 нижегородцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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