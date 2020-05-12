В Нижнем Новгороде продезинфицировали девять тысяч жилых домов
Девять тысяч жилых домов было продезинфицировано в Нижнем Новгороде с 4 по 10 мая. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, особое внимание уделялось обработке входных групп, почтовых ящиков, лестничных поручней и кнопок лифтов.
Добавим, что в целом по состоянию на 12 мая во всех восьми районах приволжской столицы было проведено более 227,9 тысячи обработок мест общего пользования в МКД.
Напомним, коммунальщики дезинфицируют дома и улицы областного центра каждый день.
КОНКРЕТНО
Телефоны для справок по дезинфекции подъездов в Нижнем Новгороде:
Автозавод - 295 73 56;
Канавино - 268 10 00 (круглосуточно);
Ленинский район - 258 07 50;
Московский район - 268 10 00 (круглосуточно);
Нижегородский район - 268 10 00 (круглосуточно);
Приокский район - 268 10 00 (круглосуточно);
Советский район - 468 88 02 (по будням с 9.00 до 12.00);
Сормово - 222 34 96.
КСТАТИ
По данным на 12 мая, количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за пять тысяч человек. Только за минувшие сутки смертельно опасная инфекция была выявлена у 354 нижегородцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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