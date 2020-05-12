2020-05-12T12:07:00+03:00
Общество

В Нижегородской области составлено свыше 8 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции

Только на въезде в регион было проверено больше одной тысячи автомобилей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За период с 10 апреля по 11 мая в Нижегородской области было составлено свыше восьми тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции. Одновременно с этим с жителями было проведено больше 75 тысяч профилактических бесед. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Проблема в том, что просто прогулявшись по магазинам или на детской площадке, человек может стать разносчиком вируса, - предупреждают специалисты. – При этом они могут заразить близких, входящих в группу риску, для которых болезнь может оказаться смертельной. В первую очередь, речь идет о пожилых нижегородцах, беременных женщинах и людях с хроническими заболеваниями.

Только 11 мая на территории Нижегородской области было составлено 88 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов и уполномоченными должностными лицами было проведено около двух тысяч профилактических бесед. На въезде в Нижегородскую область было

проверено 1 115 автомобилей.

- Сейчас в регионе сохраняются те же ограничения на выход из дома и передвижения по области, которые были введены еще до майских праздников, - напоминает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Выходя из дома, нижегородцы должны получить соответствующий QR-код и следовать всем установленным санитарным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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