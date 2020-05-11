2020-05-11T16:49:03+03:00
Общество

Власти назвали критерии для госпитализации нижегородцев с коронавирусом

По словам чиновников, медики ориентируются на два фактора
Валерия ГРОМОВА
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Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, побывавший в студии «Нижегородский кремль», назвал критерии, при которых жителей с подтвержденным коронавирусом должны госпитализировать. По его словам, сейчас медики ориентируются на два фактора: воспаление легких и уровень кислорода в крови человека.

В частности, если легкие (в частности, альвеолы) поражены более чем на четверть, а сатурация кислородом упала ниже 95 процентов, то уже существует угроза для жизни – нужна срочная госпитализация.

Если же симптомы слабовыражены и организм сам справляется с вирусом, то можно находиться дома. Специально организованный call-центр отслеживает у каждого зараженного динамику заболевания и передает информацию в министерство здравоохранение.

Напомним, за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 291 нижегородца. Таким образом, число зараженных в регионе увеличилось до 4 733 человек. При этом 715 пациентов полностью выздоровели. На коронавирусную инфекцию проверены 116 762 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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