2020-05-11T15:29:50+03:00
Общество

Поврежденный ливнем участок дороги в Шатковском районе полностью восстановлен

Работы проводились в рамках контракта на содержание дороги
Юлия ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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В минувшую пятницу, 8 мая 2020 года, на Нижегородскую область обрушился сильный ливень. Поток воды повредил обочину и небольшую часть дорожного полотна на участке Смирново – Большие Печерки – Шарапово в Шатковском районе – информация о ЧП поступила во второй половине дня.

На место выезжали специалисты, которые приняли решение не перекрывать движение транспортных средств, а просто огородить участок, выставить предупреждающие знаки и приступить к ремонту, несмотря на праздничные дни.

Все восстановительные работы были завершены в течение двух дней. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, поврежденным участком занималась подрядная организация в рамках контракта на содержание дороги. За два дня было использовано 20 кубических метров щебня и 10 кубических метров асфальтогранулята.

- В настоящее время нештатная ситуация ликвидирована, движение по дороге восстановлено в полном объеме, - пояснили в ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

Напомним, больше всего от ливня пострадал Нижний Новгород. За считанные минуты город буквально затопило - в соцсетях появились фотографии и видео с улиц, на которых припаркованные автомобили едва не дрейфуют по проезжей части. Потока воды не выдержали и склоны на Окском съезде и набережной Федоровского. А через два дня после этого у стен Нижегородского кремля произошел огромный оползень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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