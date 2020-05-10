2020-05-10T13:44:31+03:00
Общество

Юрий Лебедев: «Новые традиции празднования Дня Победы поддержат будущие поколения»

Депутат областного Заксобрания о новом формате празднования 9 Мая
Анна МИГАЛОВА
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Многие откликнулись на празднование Дня Победы-2020 дома, заявил депутат областного Заксобрания Юрий Лебедев.

- Кто-то вывесил флаги из окон, кто-то в память о погибших воинах зажег свечи. Людей, которые присоединились к празднованию Дня Победы таким образом, в нашем регионе очень много, - отметил парламентарий.

Несмотря на невозможность проводить массовые мероприятия на улице - в регионе введен режим повышенной готовности из-за коронавируса - нижегородцы смогли почтить память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и поблагодарить живущих ветеранов.

- Важно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал у Вечного огня в кремле и около Мемориала Славы на Автозаводе, а также зажег Вечный Огонь в Сормове в честь тех нижегородцев, которые воевали на фронтах Великой Отечественной и трудились в тылу, - подчеркнул Юрий Лебедев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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