Во дворе дома нижегородского ветерана Геннадия Кулакова появился его портрет

9 Май 2020 2020-05-09T14:24:30+03:00

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В рамках проекта «Образ Победы», организованного НРО Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», во дворе дома ветерана Геннадия Андреевича Кулакова был нарисован его портрет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Вся жизнь Геннадия Кулакова тесно связана с волжским речным пароходством, - рассказали организаторы акции. – С 14-летнего возраста он приниал участие в боевых действиях. Он служил и на судах флотилии, и работал в Волжском речном пароходстве. Кроме того, он был начальников Горьковского детского речного пароходства, где помогал в обучении 20 тысяч воспитанников. Большая часть из них связали свою жизнь с флотом.

К слову, Геннадий Кулаков и сейчас не забывает о флоте – он мастерит макеты кораблей дома.

- С 14 лет я служил рулевым-сигнальщиком на вспомогательном судне «Баррикады», которое входило в состав Волжской военной флотилии, - вспоминает ветеран Геннадий Кулаков. - Мы в это время были в районе Сталинграда. Передо мной стояла задача – вести судно по курсу, указанному капитаном.

Напомним, всего на территории Нижнего Новгорода будет создано 20 граффити. Ранее такие изображения уже были сделаны на трансформаторных подстанциях на улице Звездинка, Сурикова, Ванеева и Льва Толстого, Волжской набережной, а также в Чернопрудском сквере и в Нижегородском кремле.

ИСТОЧНИК KP.RU