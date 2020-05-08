Движение транспорта ограничат из-за ремонта на трассе Р-158 в Нижегородской области

8 Май 2020 2020-05-08T20:12:53+03:00

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Движение транспорта на участке федеральной трассы Р-158 Нижний Новгород-Саратов прекратится с 11 мая из-за ремонта. Активная стадия работ начинается на участке со 171 по 193 километр в Лукояновском и Починковском районах, сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Локальные ограничения движения вводятся на отрезках, протяженность которых не превышает 1 километра. Проезжая часть будет сужена, а при необходимости движение встречных потоков транспорта будет регулироваться светофором. Максимальная скорость в населенных пунктах составит 40 км/ч, а за их пределами - 50 км/ч.

На двухполосном отрезке от Лукоянова до поворота на Арзинку планируется уложить 22 километра нового дорожного покрытия. В местах, где местные дороги примыкают к трассе, восстановят переходно-скоростные полосы. Будут установлены также 9,5 км бокового барьерного ограждения, сигнальные столбики и новые дорожные знаки. На обновленной дороге появится новая разметка из термоплатика. Завершить работы планируется к декабрю.

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ИСТОЧНИК KP.RU