Коронавирус в Понетаевском интернате не обнаружен

8 Май 2020 2020-05-08T17:35:05+03:00

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Контрольное тестирование всех проживающих и сотрудников Понетаевского психоневрологического интерната Шатковского района показало отрицательный результат. Инфекция в учреждении не обнаружена, сообщил министр социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев, подводя итоги результатов контрольного тестирования.

Введенный в учреждении карантин позволил исключить распространение инфекции и избежать появления очага заболеваемости.

Напомним, 24 апреля стало известно о заражении коронавирусом двух сотрудников интерната. Как сообщил тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, состояние больных признавалось удовлетворительным. Лечение они проходили в Шатковской ЦРБ. Все, кто контактировал с сотрудниками и пациентами интерната, прошли тестирование на COVID-19. Результаты оказались отрицательными.

Напомним, в 57 учреждениях, где стационарно обслуживаются пожилые люди и инвалиды, действует режим превентивной изоляции. Там приняты все меры, направленные на разобщение пациентов. Термометрия, осмотр верхних дыхательных путей с аускультацией, измерение пульса граждан проводятся трижды в день. При появлении симптомов ОРВИ, пациенты сразу переводятся в изолированное помещение, к ним вызывается врач.

Ограничительные меры введены также в 27 госучреждениях социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних. Полностью приостановлена работа четырех таких учреждений.

Прекращена также деятельность 18 госучреждений, которые занимаются полустационарным социальным обслуживанием.

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ИСТОЧНИК KP.RU