8 Май 2020 2020-05-08T17:12:22+03:00

Тем, кто оказался в трудной ситуации, доставляют продуктовые и бытовые наборы

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В Нижнем Новгороде стартовала благотворительная акция «Всем Нижним», в рамках которой волонтеры ТОС, соседских центров и просто горожане оказывают адресную помощь нуждающимся нижегородцам во время эпидемии коронавируса. В качестве оператора проекта выступила автономная некоммерческая организация «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода».

По словам директора АНО Марата Кидрачева, «Всем Нижним» - это социальный проект по сбору и доставке продуктовых наборов и товаров первой необходимости тем, кто оказался в трудной ситуации из-за пандемии.

- Главная задача нашей акции – создать механизм, благодаря которому одни нижегородцы могут помогать другим, развивать принципы добрососедства и взаимопомощи, - отметил Марат Кидрачев.

Наборы формируются на средства горожан, готовых помочь тем, кто оказался в тяжелых условиях. В продуктовые наборы входят консервы, макароны, крупы, сахар, кондитерские изделия и сгущенка, а в бытовые – стиральный порошок, средство для мытья посуды, зубная паста, мыло, шампунь и туалетная бумага. Наборы доставляют волонтеры.

В планах также оказание волонтерской помощи в быту, материальная помощь, консультационная юридическая помощь, а также психологическая помощь.

Волонтером социального проекта «Всем Нижним», а также оказать свою посильную помощь может любой житель города. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8-800-222-05-49. Адрес основного штаба акции: улица Ванеева, 23/10.

Реквизиты для помощи - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU