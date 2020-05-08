25 мемориалов «Вечный огонь» проверили перед 9 мая в Нижегородской области

8 Май 2020 2020-05-08T17:08:57+03:00

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25 мемориалов «Вечный огонь» проверили накануне 9 мая в Нижегородской области. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин, поддерживать комплексы в хорошем состоянии крайне важно, особенно в год 75-летия Победы. Он подчеркнул, что Вечный огонь является символом подвига, совершенного советскими солдатами в годы войны.

Подготовка мемориалов проводилась в рамках Всероссийской акции «Священный долг. Вечная память». Выполнено техобслуживание газовых горелок, чистка форсунок, подводящих трубок и запорной арматуры. Кроме того, специалистами осмотрены трассы газопровода, проведена уборка прилегающих к мемориалам территорий.

Напомним, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ЖКС и ТСЖ участвуют в акции «Спасибо за Победу».

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ИСТОЧНИК KP.RU