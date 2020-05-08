Более сотни протоколов за нарушение режима самоизоляции составляют каждый день в Нижнем Новгороде

8 Май 2020 2020-05-08T16:44:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Более сотни протоколов за нарушение режима самоизоляции составляют в Нижнем Новгороде ежедневно. За прошедшие сутки на улицах города проведена проверка 2378 человек, в результате чего выписан 131 протокол.Как сообщили в городском управлении по безопасности и мобилизационной подготовке, 283 нижегородца находились на улице без QR-кода.

По данным управления, поиск нарушителей ведется в городе с начала действия режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Начиная с 5 мая, нижегородские улицы обходят 80 патрулей – по 10 в каждом районе. В результате они выявили 7259 нижегородцев, которые не оформили QR-коды.

За минувшие сутки патрульные проверили также 4322 предприятия на наличие права работы в период режима повышенной готовности. В итоге составлено 89 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Кроме того, на пунктах входного (выездного) контроля проверку прошли более 1000 автомобилей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU