Глеб Никитин поручил ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде

8 Май 2020 2020-05-08T16:10:31+03:00

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Ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде поручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 8 мая. Принять всесторонние меры должны заместители губернатора Андрей Гнеушев и Андрей Харин. Аналогичное поручение дано исполняющему обязанности главы города Юрию Шалабаеву, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил глава региона, это станет первым важным экзаменом для Юрия Шалабаева на новом посту

- Проблема с подтоплениями центральной части города имеет очень давнюю историю, но это не значит, что не нужно заниматься ее решением. В ближайшие дни требуется также осуществлять круглосуточный контроль за тем, что происходит на Окском съезде, - подчеркнул Глеб Никитин.- Необходимо тщательно проанализировать причины вымывания грунта и принять меры для предотвращения дальнейшего развития ситуации. Ливневой канализацией в городе нужно заниматься системно и круглогодично.

Губернатор также поручил региональному правительству оказывать максимальное содействие городским властям, чтобы ускорить ликвидацию последствий удара стихии и помочь выработать стратегические решения на перспективу.

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ИСТОЧНИК KP.RU