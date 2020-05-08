8 Май 2020 2020-05-08T15:50:16+03:00

Грозы и ливни ожидаются в ближайшие часы в Нижнем Новгороде и области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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Грозы, ливни и порывы юго-восточного ветра до 15 м/с ожидаются в Нижнем Новгороде и области в ближайшие 1-3 часа. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». Такая погода сохранится вечером, ночью и днем 9 мая.

Из-за неблагоприятных погодных условий возможны чрезвычайные ситуации не выше муниципального уровня, связанные с повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи. Не исключены также нарушения работы объектов ЖКХ и энергетики, обрушение слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, включая строительные краны. Возможно также падение деревьев со слабой корневой системой.

Сильный ветер способен затруднить высотные, аварийные и восстановительные работы. Могут быть поражены молнией объекты электроэнергетики, хранилища ГСМ и другие объекты, включая те из них, которые не оборудованы молниезащитой.

Вероятны также чрезвычайные ситуации, вызванные локальными подтоплениями из-за неисправностей и замусоривания ливневых стоков, проблемы в работе дренажно-коллекторных систем. Не исключено затопление пониженных участков местности, низководных мостов, дорог, опор ЛЭП, сельхозугодий и линий связи. Возможны оползни, размывы автодорог и насыпи железнодорожного полотна.

Из-за сильного ливня может увеличиться количество ДТП и затрудниться работа всех видов транспорта.

ГУ МЧС России по Нижегородской области не рекомендует населению региона выезжать на личном транспорте куда-либо без особой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU