Новое оборудование получит Кстовская больница для борьбы с коронавирусом
Специализированное медицинское оборудования для лечения больных коронавирусом предоставят Кстовской центральной районной больнице. 15 прикроватных мониторов STORM 5900-1, 35 инфузионных насосов BYS-810 и 15 мониторов пациента «Сторм-5500» закуплены на спонсорские деньги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
По словам главврача Кстовской ЦРБ Александра Цопова, технику планируют использовать отделении анестезиологии и реанимации. С ее помощью будут обследовать и лечить наиболее тяжелых пациентов.
- Приборы и аппараты выбраны врачами - анестезиологами-реаниматологами, они будут использоваться не только в период пандемии, но и в обычной деятельности больницы. Коллектив Кстовской ЦРБ благодарит всех за значимую помощь в борьбе с тяжелым недугом, - сказал Александр Цопов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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