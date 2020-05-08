Новое оборудование получит Кстовская больница для борьбы с коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T15:01:18+03:00

Технику будут использовать для помощи наиболее тяжелым пациентам

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Специализированное медицинское оборудования для лечения больных коронавирусом предоставят Кстовской центральной районной больнице. 15 прикроватных мониторов STORM 5900-1, 35 инфузионных насосов BYS-810 и 15 мониторов пациента «Сторм-5500» закуплены на спонсорские деньги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам главврача Кстовской ЦРБ Александра Цопова, технику планируют использовать отделении анестезиологии и реанимации. С ее помощью будут обследовать и лечить наиболее тяжелых пациентов.

- Приборы и аппараты выбраны врачами - анестезиологами-реаниматологами, они будут использоваться не только в период пандемии, но и в обычной деятельности больницы. Коллектив Кстовской ЦРБ благодарит всех за значимую помощь в борьбе с тяжелым недугом, - сказал Александр Цопов.

ИСТОЧНИК KP.RU