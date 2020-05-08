2020-05-08T15:01:18+03:00
Общество

Новое оборудование получит Кстовская больница для борьбы с коронавирусом

Технику будут использовать для помощи наиболее тяжелым пациентам
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специализированное медицинское оборудования для лечения больных коронавирусом предоставят Кстовской центральной районной больнице. 15 прикроватных мониторов STORM 5900-1, 35 инфузионных насосов BYS-810 и 15 мониторов пациента «Сторм-5500» закуплены на спонсорские деньги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам главврача Кстовской ЦРБ Александра Цопова, технику планируют использовать отделении анестезиологии и реанимации. С ее помощью будут обследовать и лечить наиболее тяжелых пациентов.

- Приборы и аппараты выбраны врачами - анестезиологами-реаниматологами, они будут использоваться не только в период пандемии, но и в обычной деятельности больницы. Коллектив Кстовской ЦРБ благодарит всех за значимую помощь в борьбе с тяжелым недугом, - сказал Александр Цопов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грозы и ливни ожидаются в ближайшие часы в Нижнем Новгороде и области
Новое оборудование получит Кстовская больница для борьбы с коронавирусом
Из-за ремонта инженерных сетей перекроют движение по улице Авангардной
Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 8 мая 2020 года
С 12 мая в нижегородских детсадах продолжат работу только дежурные группы
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 8 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Андрей Дахин: «Поправки в Конституцию – важный шаг в сторону самоопределения России в качестве социального государства»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 8 мая 2020 года составило 589 человек
Нижегородский научно-образовательный центр подписал соглашение с РВК и «Технет»
Нижегородские врачи назвали продукты, повышающие иммунитет организма
В Нижегородской области составлено почти 7 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции
Массовое ДТП в Нижнем Новгороде: маршрутка «собрала» несколько машин
К движению «Волонтеры культуры» присоединились более 350 нижегородцев
«Общая беда сближает»: Врачи решили помочь зоопарку «Лимпопо» деньгами
Нижегородцам покажут онлайн-выставку о фронтовой судьбе солдата
В Нижегородской области машины скорой помощи будут заправлять бензином бесплатно
Из резервного фонда региона выделено 11,2 млн рублей на софинансирование работ по дезинфекции
Нижегородские предприятия получат льготные займы на производство масок и рециркуляторов
«Хор Турецкого» споет для нижегородцев в День Победы
Виктор Сдобняков заявил об уходе с поста заместителя мэра Нижнего Новгорода
В Богородском районе начался ремонт трассы Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород
Под окнами нижегородского ветерана высадят цветник в форме цифры «75»
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 7 мая 2020 года: Канавинский район выбился в лидеры по числу заболевших
В водоемах Нижегородской области поселятся «водяная корова» и «домашний поросенок»