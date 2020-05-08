Из-за ремонта инженерных сетей перекроют движение по улице Авангардной

8 Май 2020 2020-05-08T13:54:41+03:00

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С 8:00 11 мая до 22:00 17 мая в Нижнем Новгороде будет временно прекращено движение транспорта в районе дома № 12 по улице Авангардной. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях на этом участке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на городской департамент транспорта.

- В связи с временным ограничением движения транспорта на данном участке мы призываем нижегородцев быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, - призвали в пресс-службе администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать 24 участка общей протяженностью 28 километров. При этом самый большой объем работ будет проведен в Советском районе, где отремонтируют восемь участков. На ремонт дорог в городе выделено 494,8 миллионов рублей. В настоящее время ремонтные работы начались уже во всех районах города. Одновременно с этим ведется ямочный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU