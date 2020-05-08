Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 8 мая 2020 года

8 Май 2020 2020-05-08T12:51:15+03:00

Рассказываем, куда смертельно опасная болезнь еще не добралась

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Подтвержденные случаи заражения COVID-19 в Нижегородской области зафиксированы в 48 районах и городских округах, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По данным на 8 мая 2020 года, больше всего зараженных по-прежнему в Нижнем Новгороде - 1468 человек.

Вместе с тем лидерами по числу заболевших в области являются Павловский район (431 житель), Дивеевский район (328), Кулебакский район (121), Починковский район (116), Дзержинск (110), Богородск (109) и Кстовский район (102).

В трех районах Нижегородской области коронавирус замечен не был. Счастливчиками оказались Варнавинский, Воскресенский и Княгининский районы.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявлено сразу 276 случаев заражения COVID-19. Таким образом в целом им заразились более 3,8 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU