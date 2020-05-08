Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 8 мая 2020 года
Подтвержденные случаи заражения COVID-19 в Нижегородской области зафиксированы в 48 районах и городских округах, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По данным на 8 мая 2020 года, больше всего зараженных по-прежнему в Нижнем Новгороде - 1468 человек.
Вместе с тем лидерами по числу заболевших в области являются Павловский район (431 житель), Дивеевский район (328), Кулебакский район (121), Починковский район (116), Дзержинск (110), Богородск (109) и Кстовский район (102).
В трех районах Нижегородской области коронавирус замечен не был. Счастливчиками оказались Варнавинский, Воскресенский и Княгининский районы.
Напомним, за минувшие сутки в регионе выявлено сразу 276 случаев заражения COVID-19. Таким образом в целом им заразились более 3,8 тысячи человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»