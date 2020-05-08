2020-05-08T12:50:52+03:00
Общество

С 12 мая в нижегородских детсадах продолжат работу только дежурные группы

Стало известно, как будут работать детские сады в мае
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Вот уже полтора месяца в нижегородских детских садах работают только дежурные группы. Это решение было принято в связи с указом губернатора о режиме всеобщей самоизоляции. Как стало известно, после 12 мая детские сады продолжат работу в таком формате. Об этом на своей странице в соцсети рассказал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- Нижегородские детские сады не начнут работать с 12 мая, - пояснил Сергей Злобин. -

Сейчас безопаснее всего оставаться дома в режиме самоизоляции. Что касается дежурных групп, то там будут осуществляться все необходимые мероприятия по санитарной обработке и численности детей. Тем не менее, разумеется, остается риск подхватить опасную инфекцию по дороге в детский сад или при вашем общении с другими родителями.

Напомним, ранее стало известно, что учебный год в нижегородских школах продлится до 22 мая. Все это время обучение будет идти в дистанционном режиме. При этом по ряду предметов уже выставлены оценки, в том числе по физкультуре, ОБЖ и другим предметам.

К слову, режим всеобщей самоизоляции действует в Нижегородской области с 30 марта. Все это время нижегородцам запрещается выходить из дома без веской причины. К числу таких причин относится посещение ближайшего магазина или аптеки, а также прогулка с собакой и вынос мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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