2020-05-08T12:19:04+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 8 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, в каком районе областного центра зараженных больше всего
Анастасия НАЗАРОВА
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Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 48 районах и городских округах Нижегородской области. Однако больше всего заболевших в Нижнем Новгороде - 1826. В пресс-службе регионального правительства рассказали, какие районы областного центра лидируют по числу зараженных.

Который день подряд лидером печальной статистики является Канавинский район - там выявлен 321 случай заражения COVID-19. Следом идут Ленинский район (302) и Нижегородский район (284). На четвертом месте находится Автозавод (253), на пятом месте - Советский район (201), на шестом месте - Сормово (171), а на седьмом - Приокский район (167). Меньше всего заболевших коронавирусом в Московском районе - всего 127 человек.

Добавим, что в районах области топ-3 по зараженным выглядит следующим образом: Павловский район - 431 житель, Дивеевский район - 328, Кулебакский - 121.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявлено сразу 276 случаев заражения COVID-19. Таким образом в целом им заразились более 3,8 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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