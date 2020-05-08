Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 8 мая 2020 года составило 589 человек

8 Май 2020 2020-05-08T11:14:22+03:00

В Нижегородской области 589 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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«Чуму-2020» побороли еще 96 нижегородцев. По данным на 8 мая, в общей сложности выздоровели и выписались 589 человек, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Комсомолка» рассказывала, что за минувшие сутки диагноз подтвердился у 276 пациентов. При этом в целом пробы верифицированы у 3886 человек.

- Из общего числа заболевших 2043 человека сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме, - уточнил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что с коронавирусом шутки плохи - он представляет реальную угрозу жизни и здоровью. В зоне риска - пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

- Только самоизоляция и самодисциплина способны остановить распространение заболевания, - уверяет чиновник.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области установлен антирекорд по умершим от коронавируса. Накануне стало известно сразу о семи новых жертвах. Самой молодой умершей было всего 47 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU