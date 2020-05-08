2020-05-08T10:50:18+03:00
Наука

Нижегородский научно-образовательный центр подписал соглашение с РВК и «Технет»

Стороны планируют поддерживать в регионе создание разработок мирового уровня
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Научно-образовательный центр Нижегородской области подписал соглашение о сотрудничестве с ассоциацией «Технет» и Российской венчурной компанией. Благодаря этому они смогут поддерживать в регионе создание разработок мирового уровня и в дальнейшем их коммерциализировать. Кроме того, стороны договорились о совместной подготовке кадров для Национальной технологической инициативы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Решение о создании в Нижегородской области научно-образовательного центра мирового уровня было принято год назад, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – За это время данный центр стал одной из важнейших составляющих региональной инфраструктуры исследований. Сейчас уже можно говорить о том, что приоритетные направления работы – медицина и биотехнологии – были выбраны правильно. Уже сейчас представители НОЦ начали производство защитных изделий и медицинской аппаратуры.

По мнению главы региона, подписанное соглашение даст новый стимул работе центра. Хотя уже сейчас Нижегородская область становится одним из приоритетных регионов в стране для поддержки перспективных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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