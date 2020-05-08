2020-05-08T10:16:15+03:00
Общество

Нижегородские врачи назвали продукты, повышающие иммунитет организма

В современных условиях очень важно поддерживать показатели здоровья на высоком уровне
Валерия ГРОМОВА
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Иммунная система – наш основной механизм защиты. Чтобы она работала правильно и без сбоев, необходимо эту работу поддерживать. Занятия физической активностью, полноценный сон, здоровая еда повышают иммунитет. Вредные привычки, беспрерывная дистанционная работа и неправильное питание препятствуют работе нашего главного защитника.

От постоянного пребывания дома повышается аппетит. Чтобы не засорить организм вредной едой в этот период, мы составили небольшой список продуктов, которые поспособствуют правильной работе вашей иммунной системы.

1. Брокколи. Содержит большое количество витаминов (А, С, Е), антиоксидантов и клетчатки. В состав брокколи входит флавоноид кверцетин – мощный стимулятор иммунной системы.

2. Имбирь. Несмотря на высокую цену, это кладезь витаминов (А, С, В1, В2) и микроэлементов (магния, фосфора, железа, кальция, натрия, калия), а также множества полезных аминокислот.

3. Чеснок. Имеет в составе природный антибиотик аллицин, помогающий предотвратить осложнения после вирусных инфекций. Богат фитонцидами.

4. Шиповник. Лидер по содержанию витамина С. Обладает мощнейшим бактерицидным и противовоспалительным эффектом.

5. Миндаль. Его полезные свойства обусловлены высоким содержанием витамина Е, который стимулирует выработку клеток иммунной системы.

6. Травяные чаи из липы, брусники, шиповника, душицы, мяты, эхинацеи. Последняя – не только сильный иммуномодулятор, но и природный антибиотик, подавляет размножение вирусов и бактерий.

7. Куриный бульон. В нём содержится практически весь набор аминокислот, обладающих противовоспалительными свойствами и подавляющих развитие инфекции.

В современных условиях очень важно поддерживать показатели здоровья на высоком уровне. От того, насколько бережно мы относимся к нашему организму, зависит его сопротивляемость в борьбе с различными заболеваниями и инфекциями, в том числе и новой коронавирусной.

Оставайтесь дома. Берегите себя и близких!

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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