Нижегородские врачи назвали продукты, повышающие иммунитет организма
Иммунная система – наш основной механизм защиты. Чтобы она работала правильно и без сбоев, необходимо эту работу поддерживать. Занятия физической активностью, полноценный сон, здоровая еда повышают иммунитет. Вредные привычки, беспрерывная дистанционная работа и неправильное питание препятствуют работе нашего главного защитника.
От постоянного пребывания дома повышается аппетит. Чтобы не засорить организм вредной едой в этот период, мы составили небольшой список продуктов, которые поспособствуют правильной работе вашей иммунной системы.
1. Брокколи. Содержит большое количество витаминов (А, С, Е), антиоксидантов и клетчатки. В состав брокколи входит флавоноид кверцетин – мощный стимулятор иммунной системы.
2. Имбирь. Несмотря на высокую цену, это кладезь витаминов (А, С, В1, В2) и микроэлементов (магния, фосфора, железа, кальция, натрия, калия), а также множества полезных аминокислот.
3. Чеснок. Имеет в составе природный антибиотик аллицин, помогающий предотвратить осложнения после вирусных инфекций. Богат фитонцидами.
4. Шиповник. Лидер по содержанию витамина С. Обладает мощнейшим бактерицидным и противовоспалительным эффектом.
5. Миндаль. Его полезные свойства обусловлены высоким содержанием витамина Е, который стимулирует выработку клеток иммунной системы.
6. Травяные чаи из липы, брусники, шиповника, душицы, мяты, эхинацеи. Последняя – не только сильный иммуномодулятор, но и природный антибиотик, подавляет размножение вирусов и бактерий.
7. Куриный бульон. В нём содержится практически весь набор аминокислот, обладающих противовоспалительными свойствами и подавляющих развитие инфекции.
В современных условиях очень важно поддерживать показатели здоровья на высоком уровне. От того, насколько бережно мы относимся к нашему организму, зависит его сопротивляемость в борьбе с различными заболеваниями и инфекциями, в том числе и новой коронавирусной.
Оставайтесь дома. Берегите себя и близких!
ИСТОЧНИК KP.RU