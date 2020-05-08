В Нижегородской области составлено почти 7 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции

8 Май 2020 2020-05-08T10:21:12+03:00

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За период с 10 апреля по 7 мая на территории Нижегородской области было составлено почти семь тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции. В 67 тысячах случаев сотрудники правоохранительных органов и уполномоченные должностные лица ограничились профилактическими беседами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Мы объясняем людям, что прогулявшись по детской площадке или по магазинам, человек может стать разносчиком коронавируса, - предупреждают сотрудники правоохранительных органов. – В результате они могут заразить близких, для которых это заболевание может оказаться смертельно опасным. В первую очередь, речь идет о людях с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом.

Только за последние сутки органами исполнительной власти были проверены 310 нижегородцев и 73 предпринимателя. По итогам проверок было составлено 19 протоколов и проведено 345 профилактических бесед.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует в Нижегородской области с 30 марта 2020 года. В соответствии с указом губернатора, нижегородцам разрешается выходить на улицу в исключительных случаях: в магазин или ближайшую аптеку, а также чтобы вынести мусор и погулять с собакой. С 1 мая нижегородцам также разрешается часовая прогулка на расстоянии не больше 300 метров от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU