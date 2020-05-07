Массовое ДТП в Нижнем Новгороде: маршрутка «собрала» несколько машин

7 Май 2020 2020-05-07T21:56:27+03:00

Паблик "Опер пишет" выложил видео с места ДТП на проспекте Гагарина.

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Небольшой затор образовался на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде из-за столкновения маршрутки с двумя автомобилями. Первым об этом ДТП сообщил паблик «Опер пишет».

- Нижний Новгород, проспект Гагарина, в сторону центра. Прямо сейчас маршрутка «собрала» несколько машин, - гласит сообщение, опубликованное в 17.42 7 мая.

На размещенном 16-секундном видео с места аварии видно, что столкновение произошло в районе торгового центра «Гагаринский». В пресс-службе управления ГИБДД по Нижегородской области «Комсомолке» рассказали, что участниками ДТП стали ПАЗ, «Форд» и «Шкода». К счастью, обошлось без пострадавших.

- В настоящее время по данному факту проводится административное расследование, - добавил собеседник «КП-Нижний Новгород».

Напомним, 5 мая в Сормовском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Водитель с 11-летним стажем вождения не справился с управлением мотоциклом «Хонда» и врезался в бетонный блок. После чего наехал на иномарку «Хендай», припаркованную на обочине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="906" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/777639" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.Видео: паблик "Опер пишет"

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ИСТОЧНИК KP.RU