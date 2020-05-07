2020-05-07T19:55:41+03:00
Общество

К движению «Волонтеры культуры» присоединились более 350 нижегородцев

Добровольцы разносят нуждающимся продукты, медикаменты и товары первой необходимости
Анастасия НАЗАРОВА
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Более 350 добровольцев культуры присоединились к акции «#Мывместе», направленную на поддержку пожилых и маломобильных граждан, а также медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, нижегородские волонтеры разносят продукты и лекарства. А кто-то сидит на горячей линии 112, отвечая на вопросы граждан о самоизоляции и профилактике COVID-19.

При этом, по словам главы волонтерского центра учреждений культуры Краснобаковского района Натальи Фокиной, позвонившим нередко требуется моральная поддержка. Особенно это касается одиноких людей.

- Бывают и экстренные звонки, например, я помогала оформить заявку на выход из дома мужчине и его жене, которые отправлялись в роддом. Конечно, тяжело выдерживать пять часов беспрерывных звонков. Но нас греет мысль, что мы все вместе от чистого сердца делаем доброе дело, - добавила нижегородка.

Сообщалось, что стать волонтером разных направлений может любой желающий с помощью портала мывместе2020.рф.

Напомним также, что программа «Волонтеры культуры» реализуется в рамках нацпроекта «Культура». Присоединиться к областному общественному движению «Волонтеры культуры» можно на сайте волонтеры-культуры.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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