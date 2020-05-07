«Общая беда сближает»: Врачи решили помочь зоопарку «Лимпопо» деньгами

7 Май 2020 2020-05-07T19:20:02+03:00

Нижегородские медики признались, что их дети очень любят этот зоопарк

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Сотрудники Нижегородского центра медицины катастроф решили помочь зоопарку «Лимпомо» деньгами, сообщили в региональном минздраве.

По словам и. о. главврача центра Михаила Созонова, все понимают, что основной заработок страны птиц и зверей - это доход от продажи билетов. Однако во время режима повышенной готовности зоопарку работать нельзя, а, значит, его обитателям вскоре нечего будет есть.

- Животные беззащитные, как дети. Общая беда сближает. Мы безмерно благодарны всем, кто сегодня помогает нам, врачам, но и со своей стороны хотим по-человечески помочь тем, кому сейчас тоже очень трудно. Тем более что наши дети очень любят этот зоопарк, - подчеркнул медик.

Вместе с тем Михаил Созонов призвал своих коллег из других медицинских учреждений присоединиться к сбору средств для «Лимпопо». Он уверен, что вместе им удастся сделать доброе дело.

- А сохранять жизни - это наша задача! - заявил и. о. главврача Нижегородского центра медицины катастроф.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что на поддержку зоопарков «Лимпопо» и «Мишутка» направят 1,5 миллиона рублей. Дополнительные средства будут выделены из бюджета Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU