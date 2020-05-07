Нижегородцам покажут онлайн-выставку о фронтовой судьбе солдата

7 Май 2020 2020-05-07T18:49:04+03:00

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Большеболдинский историко-художественный музейный комплекс представляет онлайн-выставку «Фронтовой портрет. Судьба солдата» (0+), приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает информационный центр московского Музея Победы, в экспозицию вошли 29 рисунков фронтовых художников - портреты героев, чьи судьбы удалось установить поисковикам.

По словам организаторов, выставка к 9 Мая сочетает в себе несовместимые направления. На ней представлены художественные произведения (портреты, созданные известными художниками) и результат работы поисковиков.

Как рассказал заместитель директора Музея Победы Эльдар Янибеков, эта онлайн-выставка - долгосрочный проект музея и «Поискового движения России».

- Мы передали поисковикам рисунки с изображениями участников войны, которые хранятся в музейных фондах. Боевой путь части красноармейцев уже удалось восстановить, работа по выяснению судеб других продолжается. Поэтому выставка будет обновляться, а после установления личности героев копии портретов вручат родственникам фронтовиков, - заверил Янибеков.

Добавим, что выставка будет доступна до 30 мая по ссылке https://bbimk.nnov.muzkult.ru/vyst_Frontovoi_portret.

Ранее сообщалось, что в этом году праздничные мероприятия по случаю Дня Победы пройдут в онлайн-режиме. Афиша поделена на три направления: федеральные акции, в которых поучаствуют нижегородцы, вещание из виртуальной студии «Блиндаж-52» и онлайн-проекты местных учреждений культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU