В Нижегородской области машины скорой помощи будут заправлять бензином бесплатно
Машины скорой помощи и регионального центра медицины катастроф будут бесплатно заправлять бензином и дизелем. Соответствующая договоренность достигнута с ПАО «ЛУКОЙЛ», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
По словам первого замгубернатора Евгения Люлина, сейчас бесперебойная работа скорой помощи важна как никогда - нагрузка на бригады в разы выросла в связи с пандемией коронавируса.
- Поэтому мы попросили предоставить медикам бесплатное топливо. Это позволит исключить сбои в работе скорой, даже если врачи столкнутся с пиком вызовов, - добавил чиновник.
Возможность бесплатно заправляться бензином и дизельным топливом получили 94 транспортных средства.
При этом Евгений Люлин уточнил, что в общей сложности крупные нижегородские предприятия пожертвовали на борьбу с «чумой-2020» около 100 миллионов рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU