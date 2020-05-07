2020-05-07T18:39:01+03:00
Общество

В Нижегородской области машины скорой помощи будут заправлять бензином бесплатно

Крупные компании пожертвовали на борьбу с COVID-19 около 100 миллионов рублей
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородские скорые будут заправлять бензином и дизельным топливом бесплатно.Нижегородские скорые будут заправлять бензином и дизельным топливом бесплатно.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Машины скорой помощи и регионального центра медицины катастроф будут бесплатно заправлять бензином и дизелем. Соответствующая договоренность достигнута с ПАО «ЛУКОЙЛ», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам первого замгубернатора Евгения Люлина, сейчас бесперебойная работа скорой помощи важна как никогда - нагрузка на бригады в разы выросла в связи с пандемией коронавируса.

- Поэтому мы попросили предоставить медикам бесплатное топливо. Это позволит исключить сбои в работе скорой, даже если врачи столкнутся с пиком вызовов, - добавил чиновник.

Возможность бесплатно заправляться бензином и дизельным топливом получили 94 транспортных средства.

При этом Евгений Люлин уточнил, что в общей сложности крупные нижегородские предприятия пожертвовали на борьбу с «чумой-2020» около 100 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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