Из резервного фонда региона выделено 11,2 млн рублей на софинансирование работ по дезинфекции
Из резервного фонда региона всем 52 муниципалитетам будет выделено 11,2 миллиона рублей на дезинфекцию подъездов и общественных территорий. Такое поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба облправительства.
Объем работ немалый - в области свыше 50 тысяч подъездов, которые необходимо регулярно дезинфицировать. Санитарную обработку управляющие компании выполняют за собственные средства.
- При этом отмечу, что жители не увидят в своих платежках увеличения платы за содержание жилого помещения. Чтобы не допустить банкротства управляющих компаний и выполнения ими все остальных работ по обслуживанию домов в полном объеме, было принято решение о выделении им финансовой помощи, - пояснил глава региона.
Уже ясно, что большую часть указанной суммы получит областной центр - 4,3 миллиона рублей. Почти 1,5 миллиона рублей получит Дзержинск и чуть больше 400 тысяч рублей - Бор.
Напомним, что дезинфекция должна проводиться во всех жилых домах. В случае, если она отсутствует, следует обращаться в ДУК или ТСЖ. Но если даже после обращения ситуация не изменится, тогда надо позвонить в Государственную жилищную инспекцию по телефону 430-79-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU