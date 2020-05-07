2020-05-07T18:31:33+03:00
Общество

Нижегородские предприятия получат льготные займы на производство масок и рециркуляторов

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил льготные займы ГЗАС имени Попова и заводу имени Петровского
Анастасия НАЗАРОВА
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Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил льготные займы заводу имени Петровского и заводу имени Попова, где стартовало производство бактерицидных рециркуляторов. Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в общей сложности местные предприятия получат более 400 миллионов рублей на расширение производства медицинского оборудования.

По словам первого замглавы региона Евгения Люлина, предприятия также получат льготные займы и госпоручительства от Агентства по развитию системы гарантий и Микрокредитной компании для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области.

- Это не специализированная мера поддержки для тех, кто начал производство масок или медицинского оборудования, но многие предприятия предпочитают брать именно льготные микрозаймы на эти цели, - добавил чинвоник.

Так, ГК «Гамма-Текстиль» уже получила 32 миллиона рублей кредитных денег на расширение производства гигиенических масок. Тем временем изготовлением СИЗов и медоборудования в регионе занялись свыше 60 компаний.

- Тех же масок нижегородские предприятия сейчас выпускают почти 500 тысяч штук в месяц. Это в 16 раз больше, чем в начале марта, - уточнил первый заместитель губернатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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