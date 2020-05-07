7 Май 2020 2020-05-07T17:01:16+03:00

«Хор Турецкого» споет для нижегородцев в День Победы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Рассказываем, где можно будет посмотреть трансляцию праздничного концерта

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«Хор Турецкого» и арт-группа Soprano споют для нижегородцев в День Победы. Трансляция праздничного концерта «Песни Победы» (0+) состоится в эфире телекомпаний ННТВ и «Волга, а также на сайте «Время Н».

Как рассказал основатель и руководитель двух этих коллективов Михаил Турецкий, в программе концерта - песни о мире, дружбе, подвиге и любви.

- Музыка всегда заряжала и укрепляла дух людей, и сегодня Победа обрела двойной смысл. Это не только память поколений и дань уважения, но и преодоление новых исторических вызовов, - заявил артист.

Пользуясь случаем, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин еще раз призвал жителей региона отпраздновать 9 Мая дома, в кругу семьи.

- Любой может проявить заботу, уважение к ветеранам и выразить свою благодарность, не выходя из дома и не подвергая опасности свою жизнь и жизни других людей, в частности наших героев, - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что в этом году праздничные мероприятия по случаю Дня Победы пройдут в онлайн-режиме. Афиша поделена на три направления: федеральные акции, в которых поучаствуют нижегородцы, вещание из виртуальной студии «Блиндаж-52» и онлайн-проекты местных учреждений культуры.

КОНКРЕТНО

Онлайн-трансляция концерта состоится 9 мая в 16.00 на ННТВ и в 22.15 на «Волге». На сайте РИА «Время Н» показ пройдет в 22.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU