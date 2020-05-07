Виктор Сдобняков заявил об уходе с поста заместителя мэра Нижнего Новгорода
Вслед за Наталией Казачковой пост заместителя мэра Нижнего Новгорода покинул Виктор Сдобняков. О своем уходе чиновник сообщил в соцсетях 7 мая, уточнив, что решение об увольнении принял накануне.
- Эти два года стали для меня временем непростым, но очень интересным. И позволили получить ни с чем не сравнимый опыт работ в муниципалитете. Надеюсь, что был полезен родному Нижнему, - написал Виктор Сдобняков.
Напомним, что кресло одного из замов главы администрации Сдобняков занимал с декабря 2018 года. На этот пост его назначил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, отставку которого 6 мая приняли депутаты гордумы.
Сообщалось, что назначенец будет курировать не только вопросы благоустройства, но и заниматься подготовкой к празднованию 800-летия приволжской столицы.
«Комсомолка» рассказывала, что после ухода Владимира Панова и. о. мэра Нижнего Новгорода стал его первый зам Юрий Шалабаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU