2020-05-07T16:50:36+03:00
Политика

Виктор Сдобняков заявил об уходе с поста заместителя мэра Нижнего Новгорода

На этом посту чиновник проработал почти два года
Анастасия НАЗАРОВА
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Вслед за Наталией Казачковой пост заместителя мэра Нижнего Новгорода покинул Виктор Сдобняков. О своем уходе чиновник сообщил в соцсетях 7 мая, уточнив, что решение об увольнении принял накануне.

- Эти два года стали для меня временем непростым, но очень интересным. И позволили получить ни с чем не сравнимый опыт работ в муниципалитете. Надеюсь, что был полезен родному Нижнему, - написал Виктор Сдобняков.

Напомним, что кресло одного из замов главы администрации Сдобняков занимал с декабря 2018 года. На этот пост его назначил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, отставку которого 6 мая приняли депутаты гордумы.

Сообщалось, что назначенец будет курировать не только вопросы благоустройства, но и заниматься подготовкой к празднованию 800-летия приволжской столицы.

«Комсомолка» рассказывала, что после ухода Владимира Панова и. о. мэра Нижнего Новгорода стал его первый зам Юрий Шалабаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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