2020-05-07T16:28:25+03:00
Общество

В Богородском районе начался ремонт трассы Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород

В этом году предстоит привести в порядок более 35 км этой дороги
Анастасия НАЗАРОВА
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Стартовал ремонт трассы Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород в Богородском районе по нацпроекту «Безопасные и качественные автодорогидороги». Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в ремонтную кампанию 2020 года вошли участки протяженностью 3,04 и 6,98 километра. На первом рабочие уже завершили фрезерование, а на втором сняли примерно треть изношенного покрытия.

Добавим, что крайний срок сдачи объекта - 31 августа, однако получится завершить работы раньше. Подрядчику предстоит уложить выравнивающий слой и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а потом нанести разметку термопластиком.

Кроме того, в 2020 году будет приведет в нормативное состояние въезд в Богородск от той же трассы, но с северной стороны. А вообще в Богородском и Вачском районах, а также Навашине, где проходит трасса 22К-0125 будет отремонтировано шесть участков дороги протяженностью 35,37 километра.

- Благодаря национальному проекту мы поступательно второй год подряд приводим в нормативное состояние дороги, которые связывают Нижегородскую область с соседними регионами, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

Кстати, ремонтные работы ведутся без полного перекрытия движения. На указанных участках введен реверс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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