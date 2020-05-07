2020-05-07T16:10:08+03:00
Общество

Под окнами нижегородского ветерана высадят цветник в форме цифры «75»

Для клумбы активисты выбрали гортензию, ирисы и незабудки
Анастасия НАЗАРОВА
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Активисты ТОС «Первый микрорайон» в Советском районе высадят цветник в форме цифры «75» под окнами ветерана Великой Отечественной войны Юлия Гарлицкого. Как сообщили в пресс-службе облправительства, участие в акции примут три человека. Каждому выдадут перчатки и маски.

Уже известно, что для клумбы местные жители выбрали гортензии, ирисы, незабудки и хосты, которые будут цвести все лето.

- Когда Юлий Гарлицкий узнал о том, что мы хотим преподнести ему такой необычный сюрприз, захотел понаблюдать за процессом с балкона. Обещал надеть парадную форму. Это будет очень здорово и придаст событию праздничное настроение, - заявила активистка ТОС Марина Кострюкова.

Ранее сообщалось, что в этом году праздничные мероприятия по случаю Дня Победы пройдут в онлайн-режиме. Афиша поделена на три направления: федеральные акции, в которых поучаствуют нижегородцы, вещание из виртуальной студии «Блиндаж-52» и онлайн-проекты местных учреждений культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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