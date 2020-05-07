2020-05-07T15:57:12+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 7 мая 2020 года: Канавинский район выбился в лидеры по числу заболевших

В Нижегородской области насчитывается 3610 заболевших
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 7 мая 2020 года.Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 7 мая 2020 года.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Сейчас в Нижегородской области зафиксировано уже 3610 случаев заболевания коронавирусом. Львиная доля из них – 1747 человек – приходится на Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Благодаря большим объемам тестирования нам удается выявлять инфекцию даже у тех нижегородцев, у кого нет симптомов, - отметил Глеб Никитин. – В первую очередь, мы стараемся охватить группу риска, в которую входят контактировавшие с заболевшими людьми. Благодаря этому мы можем принимать превентивные меры, позволяющие предотвратить распространение инфекции.

По данным пресс-службы регионального правительства, лидером по числу заболевших стал Канавинский район – 316 подтвержденных случаев. На втором месте Ленинский район с 288 подтвержденными случаями, на третьем – Нижегородский район с 278 подтвержденными случаями. Меньше всего заболевших сейчас в Приокском районе – 145 случаев заболевания.

К слову, 510 человек в Нижегородской области уже поправились после коронавируса. По данным правительства, сейчас регион находится на 16-м месте по уровню заболеваемости на сто тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 7 мая 2020 года: Канавинский район выбился в лидеры по числу заболевших
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