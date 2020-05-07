В водоемах Нижегородской области поселятся «водяная корова» и «домашний поросенок»

7 Май 2020 2020-05-07T15:56:56+03:00

Ведущие рыбхозы уже выпустили в свои пруды 53 тонны мальков

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Сезон зарыбления в Нижегородской области в самом разгаре. Совсем скоро в местных водоемах поселятся «водяная корова» и «домашний поросенок», сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

Отметим, что «домашним поросенком» называют карпа - из-за его размеров, а «водяной коровой» - белого амура, питающегося исключительно водной растительностью.

Как уточнили в ведомстве, ведущие рыбхозы уже запустили в свои пруды 53 тонны мальков. На прилавках магазинов рыба появится уже осенью.

- В нагульные пруды выпущено 40 тонн карпа, 11,5 тонны белого амура и три тонны толстолобика, - сообщили в комитете госохотнадзора.

Кстати, в 2019 году производство рыбы в Нижегородской области выросло на 54 тонны - до 684 тонн. На это повлияла реализация программы «Развитие товарной аквакультуры», утвержденной главой региона Глебом Никитиным. Рыбхозы - собственники объектов аквакультуры, поэтому выпущенная в водоемы рыба не подлежит любительскому рыболовству.

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ИСТОЧНИК KP.RU