7 Май 2020 2020-05-07T15:44:44+03:00

Генеральная уборка проходит с 5 апреля по 15 мая

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Госжилинспекция следит за ходом месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде. 7 мая специалисты узнали, как дела продвигаются в Сормовском районе, передает пресс-служба облправительства.

Выяснилось, что к домоуправляющей компании Сормова у ГЖИ Нижегородской области замечаний нет. Работа ведется, причем большая ее часть уже выполнена.

Как рассказал заместитель гендиректора по благоустройству ДУКа Сормовского района Антон Пальгуев, деревья белят, бордюры красят, а детские площадки содержат в чистоте. В общей сложности к месячнику по благоустройству в районе привлечены 218 дворников.

Напомним, также в рамках месячника во всех муниципалитетах приводятся в порядок улицы и общественные пространства, ремонтируются детские и спортивные площадки, а также спиливаются аварийные деревья и высаживаются кустарники.

Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, особое внимание уделяется своевременному вывозу мусора - это одна из задач нацпроекта «Экология».

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ИСТОЧНИК KP.RU