2020-05-07T15:44:44+03:00
Общество

Госжилинспекция следит за ходом месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде

Генеральная уборка проходит с 5 апреля по 15 мая
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.
Изменить размер текста:

Госжилинспекция следит за ходом месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде. 7 мая специалисты узнали, как дела продвигаются в Сормовском районе, передает пресс-служба облправительства.

Выяснилось, что к домоуправляющей компании Сормова у ГЖИ Нижегородской области замечаний нет. Работа ведется, причем большая ее часть уже выполнена.

Как рассказал заместитель гендиректора по благоустройству ДУКа Сормовского района Антон Пальгуев, деревья белят, бордюры красят, а детские площадки содержат в чистоте. В общей сложности к месячнику по благоустройству в районе привлечены 218 дворников.

Напомним, также в рамках месячника во всех муниципалитетах приводятся в порядок улицы и общественные пространства, ремонтируются детские и спортивные площадки, а также спиливаются аварийные деревья и высаживаются кустарники.

Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, особое внимание уделяется своевременному вывозу мусора - это одна из задач нацпроекта «Экология».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хор Турецкого» споет для нижегородцев в День Победы
Виктор Сдобняков заявил об уходе с поста заместителя мэра Нижнего Новгорода
В Богородском районе начался ремонт трассы Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород
Под окнами нижегородского ветерана высадят цветник в форме цифры «75»
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 7 мая 2020 года: Канавинский район выбился в лидеры по числу заболевших
В водоемах Нижегородской области поселятся «водяная корова» и «домашний поросенок»
Госжилинспекция следит за ходом месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде
Названы районы Нижегородской области, где на 7 мая 2020 года нет ни одного случая коронавируса
В Нижнем Новгороде построят новый госпиталь на 200 коек
Опубликована программа мероприятий на 9 Мая в Нижнем Новгороде
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 7 мая 2020 года составило 510 человек
6,5 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области
ПСБ завершил процесс присоединения Связь-Банка
ЛУКОЙЛ закупил медицинские защитные комплекты для кстовских медиков
Нижегородского полицейского поймали на взятке в 80 тысяч рублей
Нижегородца надули с масками, купленными через мессенджер
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем радио
Почти 100 тысяч нижегородцев прошли тестирование на коронавирус
19-летний житель Уреня пойдет под суд за угон автомобиля
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 7 мая
Приговор в отношении экс-директора нижегородского депстроя Юрия Щёголева вступил в силу
Спорт на улице во время пандемии: 8 правил безопасности
20-летнего парня, пропавшего несколько дней назад в Балахне, нашли мертвым
Юные нижегородцы присоединились к акции «Окна Победы»
Анна Попова рассказала, как будет проходить снятие блокировки по коронавирусу
Нижегородцу грозит крупный штраф за фейк о коронавирусе