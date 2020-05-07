Названы районы Нижегородской области, где на 7 мая 2020 года нет ни одного случая коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T14:48:02+03:00

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Число заболевших коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти. По данным на 7 мая 2020 года, их число составило уже 3610 человек. За последние сутки в регионе было выявлено 312 новых случаев.

В лидерах по-прежнему остается Нижний Новгород – здесь зафиксировано 1747 человек, - отметили в пресс-службе регионального правительства. - Также в список территорий с наибольшим числом заболевших Попал Павловский район (381 человек), Дивеевский район (298 человек), Кулебакский район (113 человек), Дзержинск (109 человек) и Починковский район (104 человека).

При этом в Нижегородской области есть три района, куда опасная инфекция еще не успела добраться. Среди них Варнавинский, Воскресенский и Княгининский районы.

- На сегодняшний день Нижегородская область занимает 16 место среди российских регионов по количеству заболевших на сто тысяч населения, - привел статистику губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Большие объемы тестирования сейчас позволяют нам выявлять коронавирус у тех, у кого нет никаких симптомов. При этом мы стараемся охватить всех тех людей, кто входит в группу риска. В первую очередь, речь идет о контактировавших с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU