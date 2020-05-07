Опубликована программа мероприятий на 9 Мая в Нижнем Новгороде

7 Май 2020 2020-05-07T13:13:16+03:00

Праздничные мероприятия пройдут в онлайн формате во всех районах города

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В Нижнем Новгороде опубликована программа праздничных мероприятий на 9 Мая. Торжественные акции пройдут во всех районах города. Правда, в связи с продолжающейся пандемией коронавируса все мероприятия пройдут в онлайн формате. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Все городские учреждения культуры подготовили для нижегородцев тематические мероприятия, - говорится в сообщении. – Горожан ждут трансляции спектаклей, мастер-классы, концерты, презентации книг о войне и видеоэкскурсии. Праздничные мероприятия стартуют в 9:00 9 Мая и продлятся до позднего вечера.

Напомним, на сегодняшний день на территории Нижнего Новгорода проживает свыше 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, 530 из них были участниками боевых действий. Еще 134 человека пережили блокаду, 129 человек – были узниками фашистских лагерей и гетто. Остальные были тружениками тыла.

Ранее «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже публиковала подробную программу праздничных мероприятий на 9 Мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU