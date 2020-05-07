Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 7 мая 2020 года составило 510 человек

7 Май 2020 2020-05-07T12:13:08+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным на утро 7 мая 2020 года, из нижегородских больниц выписаны 510 пациентов, которые полностью побороли коронавирус и выздоровели. Как рассказал губернатор Глеб Никитин, наш регион вошел в топ-15 по стране по абсолютному количеству проведенных тестов на заболевание.

Так, из 3 610 зараженных, у которых подтвердился коронавирус, более 1,8 тысячи проходят лечение амбулаторно - болезнь у них протекает в легкой форме или вообще бессимптомною. По словам Глеба Никитина, их выявляют при помощи количества тестирований.

-На сегодня у нас самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. Мы входим в топ-15 регионов страны по абсолютному количеству проведенных тестов на коронавирус, а по показателю на 100 тысяч населения занимаем 23-е место среди субъектов Российской Федерации, - пояснил губернатор.

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 312 человек в Нижегородской области. Более четырех тысяч находятся под наблюдением врачей. Всего же тесты на коронавирус сдали почти 100 000 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU