2020-05-07T11:58:05+03:00
Общество

6,5 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области

Правоохранители и органы власти провели более 62 тысяч профилактических бесед
Валерия ГРОМОВА
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С 10 апреля по 6 мая в Нижегородской области было составлено 6 543 протокола за нарушение режима самоизоляции, введенном в связи с распространением коронавируса. Как сообщает пресс-служба облправительства, 723 документа были оформлены представителями власти.

За это же время с жителями региона было проведено 64 199 профилактических бесед. Только за последние сутки органы исполнительной власти проверили более 400 нижегородцев и 163 юридических лица. Составлены 14 протоколов.

Напомним, 6 мая 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Он рассказал о том, что регион уже подготовил план мероприятий поэтапного выхода из режима ограничений, связанных с распространением коронавируса. При этом то, какие предприятия и когда смогут возобновить свою деятельность, зависит от трех факторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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