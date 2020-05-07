2020-05-07T11:42:01+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ закупил медицинские защитные комплекты для кстовских медиков

На выделенные средства были закуплены противоэпидемические комплекты одежды и защитные экраны для лица
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: «ЛУКОЙЛ»Фото: «ЛУКОЙЛ»
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ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100-% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») оказало благотворительную поддержку медицинским учреждениям Кстовского района.

На выделенные средства были закуплены противоэпидемические комплекты одежды и защитные экраны для лица, которые имеют необходимый уровень барьерной защиты, позволяющий предотвратить заражение коронавирусом. Все средства индивидуальной защиты переданы отделению «Скорой медицинской помощи» Кстовской центральной районной больницы.

«Мы благодарим Компанию «ЛУКОЙЛ» за неравнодушие и активную позицию в это непростое для всех время. Оказанная помощь существенно поможет медработникам, сражающимся со страшным вирусом», - отметил Александр Цопов, главный врач Кстовской центральной районной больницы.

«Поддержка медицинских учреждений в это непростое время очень важна, и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» не остается в стороне, оперативно реагируя на любые просьбы. Средства индивидуальной защиты для медицинского персонала, который стоит «на передовой» в борьбе с коронавирусной инфекцией, - это первостепенная мера в большой профилактической противовирусной кампании, которая позволит сохранить один из ценнейших ресурсов на данный момент – жизнь и здоровье медиков. Именно врачи и медицинские работники принимают на себя основной удар. Спасибо вам огромное за помощь, за ваш труд! Низкий вам поклон!» - обратился к медикам Кстовского района со словами благодарности Антон Гребень, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез.

ИСТОЧНИК KP.RU

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