Нижегородского полицейского поймали на взятке в 80 тысяч рублей

7 Май 2020 2020-05-07T11:05:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении дежурного полицейского в Нижнем Новгороде. Как сообщается на официальном сайте ведомства, мужчину задержали 30 апреля рядом с отделом полиции №6 в Приокском районе.

Деньги правоохранителю дала нижегородка, которую заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Она подъехала к участку на машине и дала дежурному 80 тысяч рублей за то, что он поможет ей решить вопрос о назначении наказания. При этом мужчина знал, что не обладает для этого никакими полномочиями.

Процесс передачи денег проходил под контролем правоохранительным органов - полицейского тут же задержали. Свою вину он признал. Преступление будет расследоваться по статье «По статье мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» УК РФ.

С занимаемой должности нижегородца уже отстранили. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU