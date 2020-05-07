Нижегородского полицейского поймали на взятке в 80 тысяч рублей
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении дежурного полицейского в Нижнем Новгороде. Как сообщается на официальном сайте ведомства, мужчину задержали 30 апреля рядом с отделом полиции №6 в Приокском районе.
Деньги правоохранителю дала нижегородка, которую заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Она подъехала к участку на машине и дала дежурному 80 тысяч рублей за то, что он поможет ей решить вопрос о назначении наказания. При этом мужчина знал, что не обладает для этого никакими полномочиями.
Процесс передачи денег проходил под контролем правоохранительным органов - полицейского тут же задержали. Свою вину он признал. Преступление будет расследоваться по статье «По статье мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» УК РФ.
С занимаемой должности нижегородца уже отстранили. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
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ИСТОЧНИК KP.RU