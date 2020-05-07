2020-05-07T10:54:57+03:00
Общество

Нижегородца надули с масками, купленными через мессенджер

Мужчина перевел 50000 рублей неизвестно кому
Елена КАРАЛ
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Нижегородец пытался купить медицинские маски и перевел неизвестному 50000 рублей. Товар покупатель так и не получил. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестный похитил деньги, которые нижегородец перевел ему под предлогом продажи медицинских масок в мессенджере «Телеграмм» (http://t.me/russianmask). Перейдя по ссылке указанной продавцом, покупатель провел безопасную сделку на сайте «Юла» и оплатил сделанный заказ. После этого неизвестный позвонил клиенту и представился сотрудником «Юлы». Далее он выяснил у него код из сообщения и подтвердил получение масок. Заказ покупатель не получил, поэтому написал заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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